Grindr Aktie
WKN DE: A3D1JL / ISIN: US39854F1012
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30.05.2026 19:44:52
Grindr Stock Is Down 49%. Here's Why One Investor Added $15.9 Million
On May 15, 2026, Perry Creek Capital disclosed a purchase of 1,349,493 shares of Grindr (NYSE:GRND), with an estimated transaction value of $15.91 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 15, 2026, Perry Creek Capital increased its stake in Grindr by 1,349,493 shares. The estimated value of this purchase, calculated using the average closing price for the first quarter of 2026, was $15.91 million. The total value of the position at quarter-end reached $21.51 million, with the net position change reflecting both share accumulation and price movement over the quarter.Grindr Inc. operates a digital platform focused on the LGBTQ community and uses a dual revenue model consisting of subscriptions and advertising.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Grindr Inc Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Grindr stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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