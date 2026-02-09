Grindwell Norton öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grindwell Norton hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,60 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,84 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 7,53 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,03 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at