Grindwell Norton vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Grindwell Norton hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,72 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,36 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,10 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,42 Milliarden INR ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 37,54 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Grindwell Norton 33,30 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Grindwell Norton mit einem Umsatz von insgesamt 30,73 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at