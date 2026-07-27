Grindwell Norton zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Grindwell Norton stellte am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,53 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grindwell Norton im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,03 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 7,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at