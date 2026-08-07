Grinm Advanced Materials präsentierte Quartalsergebnisse

Grinm Advanced Materials hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,20 Milliarden CNY gegenüber 2,26 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at