Grinm Advanced Materials verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grinm Advanced Materials hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Grinm Advanced Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,96 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at