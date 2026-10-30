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30.10.2026 06:31:28
GRINM Semiconductor Materials A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GRINM Semiconductor Materials A gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 396,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 55,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 255,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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