GRINM Semiconductor Materials A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GRINM Semiconductor Materials A ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GRINM Semiconductor Materials A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GRINM Semiconductor Materials A 0,030 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 258,7 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GRINM Semiconductor Materials A 222,8 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,03 Prozent auf 1,01 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 995,00 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at