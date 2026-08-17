GRINM Semiconductor Materials A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GRINM Semiconductor Materials A hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GRINM Semiconductor Materials A ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 260,1 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 350,9 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at