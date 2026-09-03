GRIPM Advanced Materials A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GRIPM Advanced Materials A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,24 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei GRIPM Advanced Materials A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,240 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,36 Milliarden CNY – ein Plus von 36,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GRIPM Advanced Materials A 994,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at