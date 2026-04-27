GRIPM Advanced Materials A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GRIPM Advanced Materials A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,29 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GRIPM Advanced Materials A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,27 Milliarden CNY – ein Plus von 59,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GRIPM Advanced Materials A 795,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at