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30.09.2026 06:31:29
Grit Metals legte Quartalsergebnis vor
Grit Metals hat am 29.09.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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