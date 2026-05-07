GRK Infra legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GRK Infra hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,140 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 35,85 Prozent auf 111,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 174,5 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at