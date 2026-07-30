GRK Infra: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GRK Infra veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,320 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat GRK Infra mit einem Umsatz von insgesamt 210,1 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 231,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at