GRM Overseas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GRM Overseas hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 INR, nach 0,750 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 4,83 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,71 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

