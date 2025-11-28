GrocerIQ: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GrocerIQ hat am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 72,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at