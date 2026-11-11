Grocery Outlet Aktie

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WKN DE: A2PLX8 / ISIN: US39874R1014

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11.11.2026 14:01:03

Grocery Outlet: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Grocery Outlet (NASDAQ:GO) announced a return to positive comparable store sales, which measure sales at stores open at least a year. The discount grocer is refocusing on its core model of buying deeply discounted surplus inventory to draw budget-conscious shoppers. Three things management said stand out for long-term investors.

Management phased out synthetic broad promotions and refocused on buying surplus brand-name products at deep discounts. That shift expanded customer visits to stores as inflation continued to squeeze household budgets.

After applying a targeted playbook to revitalize surplus grocery items, management repeated the process in frozen and deli. Replacing standard items with higher-margin opportunistic inventory accelerated sales growth across both departments.

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Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs 12,85 -2,06% Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs

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