Grocery Outlet: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Grocery Outlet hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Grocery Outlet vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Grocery Outlet im vergangenen Quartal 1,17 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grocery Outlet 1,13 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at