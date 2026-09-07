Grocery Outlet Aktie
WKN DE: A2PLX8 / ISIN: US39874R1014
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08.09.2026 00:55:01
Grocery Outlet Director Jaros Buys 15,000 Shares at $11.70
Carey F. Jaros, Director at Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO), reported an acquisition of 15,000 shares of common stock on Aug. 27, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($11.70); post-transaction value based on Aug. 27, 2026, market close ($11.70).
Grocery Outlet Holding operates one of the largest discount grocery retail networks in the United States, with 1,642 employees supporting operations across multiple states. The company's independent store model provides a differentiated competitive advantage, enabling rapid expansion without significant capital expenditure, while maintaining strong vendor relationships and supply chain efficiency. Founded in 1946 and headquartered in Emeryville, California, the company has established itself as a significant player in the value-oriented grocery retail sector.
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|Ausblick: Grocery Outlet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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12.05.26
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|Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs
|12,38
|0,65%
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