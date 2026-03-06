Grocery Outlet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Grocery Outlet hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,22 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Grocery Outlet mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,70 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,300 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,69 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at