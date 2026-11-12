Grocery Outlet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Grocery Outlet hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Grocery Outlet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at