Grocery Outlet: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Grocery Outlet hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,19 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Grocery Outlet 1,18 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at