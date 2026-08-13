Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
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13.08.2026 13:29:00
Grönland: Trump-nahes Unternehmen Greenland Energy stößt auf bürokratische Hürden
Ein Firmengeflecht rund um ein Trump-nahes Unternehmen will auf Grönland Rohstoffe fördern. Mit einer schnellen Genehmigung ist laut Inselregierung aber nicht zu rechnen, sie verlangt einen »realistischen Zeitplan«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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