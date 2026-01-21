21.01.2026 19:13:39

GRÖNLAND-BLOG/Grönland bittet Bürger um Vorsorge für den Ernstfall

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zum Streit um Grönland:

Grönland bittet Bürger um Vorsorge für den Ernstfall

Die Regierung von Grönland hat am Mittwoch eine Broschüre verteilt, in der die Bürger aufgefordert werden, sich auf einen nicht näher spezifizierten Notfall vorzubereiten - ein Zeichen der wachsenden Verunsicherung auf der Insel. Die Broschüre wurde zeitgleich mit einer Rede von US-Präsident Donald Trump verteilt. Die Einwohner sollten Vorräte an Lebensmitteln und Wasser für fünf Tage anlegen, Kurbelradios bereithalten und die Telefonnummern ihrer Angehörigen schriftlich notieren, so die Regierung. Bürger, die über kein eigenes Fahrzeug verfügen, wurden aufgerufen, ihre Nachbarn um Hilfe zu bitten. Grönländische Regierungsvertreter vermieden am gegenüber Journalisten, zu sagen, um welchen Ernstfall genau es sich in Grönland handelt.

Frankreich drängt auf Nato-Manöver in Grönland

Frankreich drängt darauf, dass die Nato ein Manöver in Grönland organisiert, und ist bereit, daran teilzunehmen, teilte der Élysée-Palast mit. Dies ist ein weiteres Zeichen für den Widerstand Frankreichs gegen das Ziel von US-Präsident Donald Trump, die Arktis-Insel zu übernehmen. Die französische Forderung könnte die Spannungen um Grönland weiter verschärfen, während sich die europäischen Staats- und Regierungschefs auf Trumps Ankunft beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz vorbereiten, wo Trump eine Rede halten wird. Trump lehnte eine Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Abendessen in Paris am Donnerstag ab.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 13:14 ET (18:14 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas leichter -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken zum Wochenschluss Verluste ein. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen