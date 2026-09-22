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22.09.2026 17:49:38
Grönland, USA und Dänemark unterzeichnen Abkommen
NEW YORK (dpa-AFX) - Im Streit um Grönland haben die USA, Dänemark und die Arktisinsel ein Abkommen geschlossen. US-Präsident Donald Trump, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen unterzeichneten am Rande der UN-Vollversammlung in New York eine Vereinbarung, in der es um Sicherheitsinteressen geht./rin/DP/nas
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