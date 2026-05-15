Groenlandsbanken stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Groenlandsbanken hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 35,10 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 41,30 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 116,6 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum waren 135,1 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at