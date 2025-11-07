Groenlandsbanken: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Groenlandsbanken veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 33,30 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,70 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 120,3 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 162,4 Millionen DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at