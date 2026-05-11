Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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11.05.2026 16:47:36
Größer Anteilseigner: Klaus-Michael Kühne stockt bei Lufthansa kräftig auf
In wenigen Wochen wird Kühne 89 Jahre alt - und denkt nicht ans Aufhören. Bei Deutschlands größter Airline kauft er über seine Beteiligungsgesellschaft zu und hält nun ein Fünftel an dem MDax-Konzern. Am Tag vor der Hauptversammlung ist das ein zusätzlich lohnendes Geschäft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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