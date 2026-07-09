Firma Holdings Aktie

Firma Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095

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09.07.2026 14:24:05

Größte Übernahme der Firma: Motorenbauer Deutz plant milliardenschweren Kauf einer Rüstungsfirma

Das Kölner Traditionsunternehmen Deutz investiert ins Rüstungsgeschäft. Der Motorenbauer will mit einer milliardenschweren Expansion den Rüstungsspezialisten FFG übernehmen und so seine Defence-Sparte ausbauen. Damit könnte er seine Wachstumsziele schneller erreichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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