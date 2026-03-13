Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
13.03.2026 11:37:00
Größte Übernahme in Googles Geschichte - 32 Milliarden US-Dollar für Wiz
Die Alphabet-Tochter Google hat für 32 Milliarden US-Dollar die Cloud-Sicherheitsfirma Wiz übernommen. Es ist der größte Kauf in der Konzerngeschichte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
