Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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12.06.2026 16:10:53

Größter Börsengang aller Zeiten: SpaceX-Aktien mit sattem Aufschlag im Handel erwartet

Der Börsengang von SpaceX startet für das Unternehmen spektakulär. Kurz vor Handelsstart in New York wird die Aktie mit einem deutlichen Aufschlag indiziert. Firmengründer Elon Musk stellt derweil Reisen zum Mars in Aussicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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