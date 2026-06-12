Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
12.06.2026 16:10:53
Größter Börsengang aller Zeiten: SpaceX-Aktien starten mit sattem Aufschlag in den Handel
Der Börsengang von SpaceX startet für das Unternehmen spektakulär. Zum Handelsstart in New York erzielt die Aktien einen deutlichen Aufschlag. Firmengründer Elon Musk stellt Reisen zum Mars in Aussicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
12.06.26
|IPO/AKTIE IM FOKUS 3: Starker Börsengang - SpaceX mehr wert als Meta und Tesla (dpa-AFX)
|
12.06.26
|SpaceX-Börsengang: Musks Weltraumfirma zeitweise 30 Prozent im Plus (Spiegel Online)
|
12.06.26
|IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Starker Börsengang - SpaceX mehr wert als Meta und Tesla (dpa-AFX)
|
12.06.26
|SpaceX is cheap on a price-to-cosmos ratio (Financial Times)
|
12.06.26