Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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04.06.2026 01:42:18

Größter Börsengang jemals?: Elon Musks SpaceX macht Rekord-Pläne offiziell

Die Weltraumfirma SpaceX von Tech-Milliardär Musk macht bei den Geschäftszahlen aktuell keine gute Figur. Das hindert Musk aber nicht daran, den bisher größten Börsengang anzuvisieren. Der umstrittene Firmenchef soll anschließend weiter die Zügel in der Hand halten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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