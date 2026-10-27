Jio Platforms Aktie
ISIN: INE0BJO01010
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27.10.2026 17:30:19
Größter IPO Indiens: Jio Platforms startet Frontalangriff auf US-Tech-Giganten
Mit dem größten Börsengang der indischen Geschichte betritt Jio Platforms die Weltbühne. Mit KI und Satelliten-Internet nimmt der indische Riese direkt Kurs auf etablierte US-Tech-Giganten. Doch wie realistisch ist der Aufstieg zum globalen Schwergewicht?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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