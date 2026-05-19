Varta Aktie
WKN DE: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55
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19.05.2026 14:19:14
Größter Kunde bricht weg: Batteriehersteller Varta streicht 350 Stellen
Jahrelang produziert der Batteriehersteller Varta Knopfzellen für Produkte von Apple. Nun wechselt der US-Konzern zu einem preiswerteren Lieferanten aus China. Für das schwäbische Unternehmen hat das "einschneidende Konsequenzen".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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