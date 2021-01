Größter Swarovski-Gesellschafter Gernot Langes-Swarovski gestorben

Gernot Langes-Swarovski, der Urenkel des Unternehmensgründers Daniel Swarovski, ist am Donnerstag im 77. Lebensjahr nach langer Krankheit im Beisein der engsten Familie gestorben.

Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. 35 Jahre stand Gernot Langes-Swarovski als geschäftsführender Gesellschafter an der Spitze des Kristallkonzerns. Die Beisetzung findet in den kommenden Tagen im engsten Familienkreis statt.

(APA) for/kan