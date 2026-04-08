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08.04.2026 19:31:43
Größter Tagesgewinn seit 2022: Waffenruhe beflügelt Dax: Fünf Prozent nach oben
"An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt": Die in der Nacht verkündete Waffenruhe zwischen den USA und Iran sorgt an der deutschen Börse für Erleichterung. Im Laufe des Tages geht es beim Dax mehr als fünf Prozent nach oben. Doch es gibt auch Verlierer.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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