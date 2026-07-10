KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.07.2026 09:52:00
Größtes lokales KI-Modell: PrismML schafft 27 Milliarden Parameter auf iPhones
Apple setzt bei Siri AI stark auf lokale Modelle, allerdings sind die vergleichsweise klein. Der junge Anbieter PrismML hat nun Qwen 3.6 zurechtgeschrumpft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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