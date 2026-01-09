People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
09.01.2026 15:10:21
Grok, Elon Musk’s A.I., Is Generating Sexualized Images of Real People, Fueling Outrage
Late Thursday, Mr. Musk’s chatbot, Grok, limited requests for A.I.-generated images on X to paid subscribers of the social media site amid an outcry from victims and regulators.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
