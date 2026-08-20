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20.08.2026 21:53:00
Grok 4.6 Matches the Frontier Models at a 60% Discount. Now SpaceX Has the Developers to Use It.
SpaceX (NASDAQ: SPCX) closed its $60 billion acquisition of Cursor last week, just days after releasing its latest AI model, Grok 4.6. The deal gives SpaceX an instant foothold in the enterprise AI market through Cursor's popular code editor.Cursor brings an installed base of over 50,000 companies, including nearly two-thirds of the Fortune 500. Those users generate valuable streams of interaction data that have helped train Composer, Cursor's own coding model. That team now trains on SpaceX's own compute, and Composer 3 is expected to arrive soon.The deal improves SpaceX's competitive position in a rapidly growing market. Recently, Bloomberg reported that Anthropic's annualized revenue had crossed $65 billion, and OpenAI's had exceeded $40 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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