KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
03.01.2026 17:20:00
Grok-Skandal: KI von xAI generiert sexuelle Deepfakes von Frauen und Kindern
Über den Grok-Account heißt es, es sei durch ein Versagen zu "vereinzelten Fällen" gekommen, in denen KI-Bilder fast nackter Minderjähriger entstanden seien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!