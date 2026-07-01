Groove Botanicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Groove Botanicals präsentierte in der am 29.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 USD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Groove Botanicals ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at