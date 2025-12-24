NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
24.12.2025 23:38:00
Groq execs to join Nvidia as part of AI-chip licensing deal
Nvidia Corp. has entered into a non-exclusive licensing agreement with AI chip maker Groq, and will acquire some of the startup’s executive team.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
