Großaktionär Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf

METZINGEN (dpa-AFX) - Im Übernahmeringen mit HUGO BOSS hat der Großaktionär Frasers Group seinen Anteil an dem Modekonzern weiter aufgestockt. Frasers habe seine Beteiligung an dem MDAX-Unternehmen um weitere rund 3,69 Prozent auf nun knapp 30,3 Prozent erhöht, teilten die Briten am Dienstag mit.

Frasers versucht seit Mitte Juni, im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Angebots das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Die Offerte an die Hugo Boss-Aktionäre läuft noch bis zum 27. Juli.

Hugo Boss (HUGO BOSS) hält das Übernahmeangebot jedoch für nicht ausreichend. "Der Angebotspreis von 38,00 Euro pro Aktie spiegelt den eigenständigen Wert und das zukünftige Wertschöpfungspotenzial von Hugo Boss nicht angemessen wider", teilte das Unternehmen Anfang Juli mit.

Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt./err/mne/mis