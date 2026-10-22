22.10.2026 06:28:38

'Großartig': Trump bejubelt Prügel für Wahlkampf-Störer

PENDLETON (dpa-AFX) - Bei einem Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat South Carolina ist es zu gewalttätigen Angriffen auf Störer im Publikum gekommen. "Der hat voll einen abbekommen", sagte Trump, nachdem einer der Störer in der Menschenmenge zu Boden ging. Über ihm war auf Aufnahmen des Senders Fox News ein weiterer Zuschauer zu sehen, der mehrfach zum Schlag ausholte. "Das war großartig", jubelte Trump. Danach fragte er anerkennend: "Wer ist der Typ, der diesen Schlag gelandet hat?"

Bereits in den ersten Minuten hatten etliche Menschen die Veranstaltung mit Zwischenrufen gestört - ähnlich wie bei einem Auftritt am Vortag in North Carolina. In der Regel wurden sie binnen Sekunden von Beamten abgeführt. Fernsehaufnahmen zeigten auch einen zweiten Fall, in dem ein Zuschauer einen jungen Mann tätlich angriff, der bereits von Sicherheitskräften abgeführt wurde.

Trump warb in South Carolina für die Kandidatin Darline Graham, die für die Republikaner in den Senat einziehen soll. In knapp zwei Wochen finden in den USA die Zwischenwahlen statt, bei denen die Republikaner ihre dünne Mehrheit im Kongress verteidigen wollen./jcf/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt veruscht sich an einer Stabilisierung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich vor dem Wochenende im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen