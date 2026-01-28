Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Bestellung erhalten
|
28.01.2026 15:51:00
Großauftrag für Airbus: Delta ordert 31 Großraumjets - Aktie schwächelt
Die US-Fluggesellschaft hat 16 Maschinen des Modells A330-900 und 15 A350-900 bestellt, wie der Hersteller Airbus mitteilte. Nach der Auslieferung der Maschinen werde die Delta-Flotte an Großraummaschinen 55 A330neo und 79 A350 umfassen.
Delta Air Lines betreibt der Mitteilung zufolge derzeit mehr als 500 Airbus-Flugzeuge aus allen Produktfamilien, vom A220 bis zum A350-900. Der aktuelle Auftragsbestand von Delta bei Airbus umfasst rund 200 Flugzeuge, darunter auch das Modell A350-1000.
Die Airbus-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 3,56 Prozent tiefer bei 192,26 Euro.
DJG/DJN/sha/cbr
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Naiyyer / Shutterstock.com,Dr_Flash / Shutterstock.com,Selfiy / Shutterstock.com
