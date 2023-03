Großauftrag für Siemens Energy: JPMorgan bewertet Siemens Energy weiter mit 'Overweight' - Siemens Energy-Aktie gewinnt

Siemens Energy hat einen Großauftrag in Italien bekommen.

Dort sollen neue Unterseestromkabel das Festland mit Sizilien und von dort mit Sardinien verbinden. Der Münchner Energietechnikkonzern wird dafür vier Konverterstationen für knapp eine Milliarde Euro errichten, wie er am Dienstag mitteilte. Diese verbinden das normale Wechselstromnetz mit den Unterseekabeln, in denen Hochspannungs-Gleichstrom fließt. Dieser hat sehr viel geringere Übertragungsverluste, was angesichts der Kabellänge von insgesamt rund 970 Kilometern wichtig ist.

Das Projekt wird es ermöglichen, zwischen den Inseln und dem Festland Strom auszutauschen. So sollen erneuerbare Energien besser genutzt und die Schließung von Kohlekraftwerken auf den Inseln ermöglicht werden. Siemens Energy soll die Konverterstationen für den italienischen Übertragungsnetzbetreiber Terna bis 2028 errichten.

JPMorgan lässt Siemens Energy auf 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Papiere von Siemens Energy böten eine der günstigsten Möglichkeiten, auf das Wachstum von Windenergie von See zu setzen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Für die Aktie von Siemens Energy geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,82 Prozent auf 19,35 Euro nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

MÜNCHEN (dpa-AFX)