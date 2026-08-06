Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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06.08.2026 08:06:38

Großauftrag: Windturbinen von Nordex bleiben in der Türkei gefragt

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat aus seinem wichtigen türkischen Markt einen Großauftrag erhalten. Von der Türkerler Holding sei ein neuer Auftrag über rund 525 Megawatt eingegangen, teilte Nordex am Donnerstag in Hamburg mit. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal hatte Nordex Aufträge von knapp 3.100 Megawatt erhalten.

Die Türkerler Holding beauftragt Nordex nun mit der Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X für das Windprojekt "Yeka-5 R25 Sivas" in Sivas (Zentralanatolien). Die Installation der ersten Turbine soll im dritten Quartal 2027 beginnen. Eingeschlossen ist zudem ein Servicevertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung auf bis zu 25 Jahre.

In der Türkei hat Nordex eigenen Angaben zufolge einen Marktanteil von 34 Prozent./lew/jha/

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