Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
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06.08.2026 08:06:38
Großauftrag: Windturbinen von Nordex bleiben in der Türkei gefragt
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat aus seinem wichtigen türkischen Markt einen Großauftrag erhalten. Von der Türkerler Holding sei ein neuer Auftrag über rund 525 Megawatt eingegangen, teilte Nordex am Donnerstag in Hamburg mit. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal hatte Nordex Aufträge von knapp 3.100 Megawatt erhalten.
Die Türkerler Holding beauftragt Nordex nun mit der Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X für das Windprojekt "Yeka-5 R25 Sivas" in Sivas (Zentralanatolien). Die Installation der ersten Turbine soll im dritten Quartal 2027 beginnen. Eingeschlossen ist zudem ein Servicevertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung auf bis zu 25 Jahre.
In der Türkei hat Nordex eigenen Angaben zufolge einen Marktanteil von 34 Prozent./lew/jha/
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Nachrichten zu Nordex AG
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08:06
|Großauftrag: Windturbinen von Nordex bleiben in der Türkei gefragt (dpa-AFX)
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07:30
|EQS-News: Nordex Group erhält Großauftrag in der Türkei über insgesamt 525 MW (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: Nordex Group secures a major order in Türkiye totalling 525 MW (EQS Group)
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|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Nordex Underperform
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|03.07.26
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|05.06.26
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|Bernstein Research
|09.03.26
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|17.02.26
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|38,90
|0,93%