Großbank HSBC strafft Geschäftsbereiche - erste Finanzchefin in Firmengeschichte

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC will verschiedene Geschäftsbereiche und Regionen neu aufstellen. "Die neue Struktur wird zu einer einfacheren, dynamischeren und agileren Organisation führen", sagte HSBC-Chef Elhedery laut Mitteilung vom Dienstag. Der neue Vorstandsvorsitzende nimmt sich auch umfangreiche Kostensenkungen vor. Unter anderem soll die Anzahl der Führungskräfte im neu benannten "Key Operating Committee" von 18 auf 12 reduziert werden. In diesem Zuge startet die erste Finanzchefin in der 159-jährigen Geschichte der Bank: Pam Kaur soll das Ressort Anfang 2025 übernehmen.

Das kommerzielle Bankgeschäft weltweit und das Investmentsegment mit Fokus auf institutionelle Kunden sollen unter der Leitung von Michael Roberts zusammengefasst werden, wie HSBC weiter mitteilte. Barry O’Byrne soll ich fortan um den neu geschaffenen Bereich rund um internationale Vermögens- und Premium-Bank-Geschäfte kümmern./mne/ngu/mis