Großbrand in niederländischem Waldgebiet nahe Grenze

OOSTRUM (dpa-AFX) - Im Osten der Niederlande ist unweit der deutschen Grenze in einem Waldgebiet ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz, um das Feuer im Naturgebiet De Rosmolen bei der Ortschaft Oostrum zu bekämpfen und eine weitere Ausdehnung zu verhindern, teilten die Sicherheitsbehörden mit.

Über dem zwischen Venlo und Nimwegen gelegenen Waldgebiet stiegen riesige Rauchwolken auf. Ein Campingplatz mit rund 300 Urlaubern wurde wegen der schlechten Luftqualität geräumt.

Außerdem wurde der Bahnverkehr zwischen Nimwegen und Venray unterbrochen, da die Feuerwehrkräfte auch unmittelbar an den Gleisen im Einsatz waren. Die Feuerwehr legten eine Brandschneise in dem Wald an, und die niederländische Armee setzte einen Löschhubschrauber ein. Der Brand brach in den Baumkronen aus und breitete sich von dort schnell in dem Gebiet aus./evs/DP/stw